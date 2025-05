Man die 90-jarige dodelijke duw gaf, krijgt geen straf maar behandeling

Een hoogbejaarde man van 90 werd op 3 mei vorig jaar zomaar van zijn fiets geduwd op de Heemweg in Veldhoven. Drie dagen later overleed hij in het ziekenhuis. Pieter V. (43) uit Veldhoven duwde de oude man, maar hij weet er niks meer van. Hij is schizofreen en verkeerde toen in een psychotische toestand.

Want alles gaat óver hem. Pieter V. is zelf niet in staat om voor zichzelf te zorgen in deze staat. Deskundigen vinden hem niet toerekeningsvatbaar. Door zijn psychose kon hij zijn gedrag op die derde mei niet sturen en duwde hij de oude man van diens fiets. Drie dagen later overleed de man in het ziekenhuis.

Drie getuigen hebben hem zien duwen en daarna agressief een agente bij de nek zien grijpen en slaan. Al snel werd duidelijk wat de toestand van de man was en sindsdien zijn er vele rapporten over hem geschreven.

En daarom werd het duwen van de 90-jarige man vlak bij het Citycentre in Veldhoven maar heel kort besproken maandag in de rechtbank in Den Bosch. Pieter V. weet er niks meer van, praat nauwelijks en was er eigenlijk niet helemaal bij. Alleen fysiek, niet geestelijk. Zijn advocaten hielden zijn belangen in de gaten.

Herhaling voorkomen En zo ging de rechtszaak meer over de toekomst dan over het verleden. Veel mensen hebben zich erover gebogen om te kijken wat er met V. moet gebeuren om herhaling te voorkomen. Volgens een psychiater die een toelichting kwam geven, moet V. eerst verplicht klinisch behandeld worden, bijvoorbeeld bij de GGZ in Eindhoven, via een zogenoemde zorgmachtiging. “Zonder medicatie en goed zorgnetwerk blijft de bescherming tekortschieten en is de kans op herhaling matig tot hoog”, oordeelde de psychiater. “Dan kan hij niet met dingen omgaan.”

En dat werd duidelijk op 3 mei. Door onbekende omstandigheden was Pieter V. sinds 2020 gestopt met zijn medicatie. En dat besluit had heel grote gevolgen, want hierdoor ging het snel bergafwaarts met V. en raakte hij in een psychose. Pijnlijk voor de nabestaanden van de 90-jarige man was dat V. met de juiste zorg waarschijnlijk niet zo ver was afgegleden.

Verkeerde moment

In hun spreekrecht mocht de familie vertellen dat hun vader, grootvader en overgrootvader nog zo fit was en genoot van het leven. Onfortuinlijk genoeg kwam hij op het verkeerde moment Pieter V. tegen. De familie weet ook van diens toestand en hoopt dat V. de juiste zorg zal krijgen, zodat hij niet meer slachtoffers zal maken.

En daarna ging het weer over de juiste zorg. Een straf krijgt V. niet, omdat hij niet-toerekeningsvatbaar is. En daarom is er een enorme kader van zorg opgesteld, van behandeling en medicatie tot een begeleide woonvorm. Allemaal om te zorgen dat V. niet weer in de fout gaat en pas weer onder de mensen komt, als dat ook echt kan.

Met zoveel rapporten en een duidelijk advies kon de officier niets anders eisen dan V. ‘te ontslaan van alle rechtsvervolging’ en het advies van de zorgmachtiging over te nemen. En omdat ook de advocaten het er mee eens zijn dat V. zo snel mogelijk naar de Woenselse Poort gaat, zal de rechtbank dat advies dan ook zeker overnemen. De GGZ staat paraat om V. meteen na de uitspraak van de rechtbank op te nemen.

En die uitspraak van de rechtbank is op 6 juni.