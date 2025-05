Dode gevonden in huis in Eindhoven, politie doet onderzoek

In een van de Skaeve Husen aan de Croy in Eindhoven is maandagmiddag een dode gevonden. De politie kan nog niet zeggen wat er precies is gebeurd. Aan het begin van de avond meldde ze dat het onderzoek wordt voortgezet, 'omdat rond het overlijden van deze persoon nog onvoldoende duidelijk is geworden.'

Eerder op de dag vertelde de woordvoerder dat de politie na de melding naar de Croy is gereden. De forensische Opsporing is daarna begonnen met sporenonderzoek en er wordt ook buurtonderzoek gedaan. Verder was ook toen al veel onduidelijk: "We moeten meer beeld krijgen van wat er is gebeurd. We zoeken getuigen en camerabeelden."

Skaeve Huse is een woonproject voor mensen die in de omgeving waar ze eerst woonden, geregeld overlast veroorzaakten. Mensen kunnen hier indien nodig met begeleiding wonen. Ze staan in meer plekken in Brabant.

Er doen zich wel eens incidenten voor. Vorig jaar juli brandde een van die tiny houses aan de Croij volledig uit. De bewoner kon op tijd zijn woning verlaten. Hiervoor is iemand aangehouden, hij wacht nog op berechting.