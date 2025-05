Man (67) bij uitlaten van zijn honden mishandeld: kaak gebroken

Een man van 67 werd op 1 maart, terwijl hij zijn honden uitliet in Tilburg, zo hard in zijn gezicht geslagen dat hij een gebroken kaak opliep. De mishandeling gebeurde op klaarlichte dag op een redelijk druk kruispunt in het stadsdeel Reeshof. Mogelijk is de dader verhaal komen halen, omdat het slachtoffer op een bepaalde manier naar hem had gekeken. De politie bracht de mishandeling maandag via Bureau Brabant naar buiten. De belager is spoorloos.

De politie spreekt in het opsporingsprogramma van een ‘staaltje zinloos geweld van heb ik jou daar'. Het slachtoffer werd uit het niets op zijn gezicht gemept. Dat gebeurde op het kruispunt van de Reeshofdijk en de Zwartvenseweg. De man was met zijn dochter zijn honden aan het uitlaten. Hij is na de mishandeling in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Het herstel heeft weken gekost. Bovendien is de Tilburger enorm geschrokken. Hij heeft mentaal een tik gekregen, zo meldt de politie.

Van de dader zijn duidelijke beelden beschikbaar, omdat er op het kruispunt een camera hangt. Eerst zie je hem in de uitzending van Bureau Brabant over het kruispunt fietsen, de Zwartvenseweg op. De man draagt een blauw jack met capuchon en een donkere broek. Hij zit op een blauwgele OV-fiets. Plotseling keert hij om en rijdt hij snel over de andere weghelft terug richting kruispunt. Hier stapt hij af, zet zijn fiets langs de kant van de weg, kijkt om zich heen, lijkt wat te gebaren of te zeggen naar iemand aan de overkant en steekt dan de weg over. Op dat cruciale moment stopt de registratie van de camera’s. Even later moet de man hebben toegeslagen. Vervolgens is wel weer te zien hoe hij kalmpjes terugloopt, zijn fiets pakt, een blik lijkt te werpen richting het slachtoffer en wegrijdt. Het slachtoffer laat hij gewond en vooral ontdaan achter. Ook de politie is sprakeloos. Ze heeft al gesproken met getuigen, maar vermoedt dat meer mensen iets gezien moeten hebben, die zaterdagmiddag tussen halfdrie en drie uur.