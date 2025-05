Polsbreuk Mathieu van der Poel: voorbereiding Tour in de war

De voorbereiding van Mathieu van der Poel op de Tour de France is in de war geschopt. Dit komt door zijn val, zondag tijdens de wereldbeker mountainbike in het Tsjechische Nove Mesto. Hierbij heeft Van der Poel een botje in een pols gebroken. Zijn ploeg Alpecin-Deceuninck heeft dit maandag bekendgemaakt.

De blessure vraagt geduld en een zorgvuldige aanpak, zo stelde de ploegarts. Hij weet nog niet wanneer Van der Poel weer mag trainen. Dat is afhankelijk van hoeveel pijn de kopman van de ploeg houdt en hoe zijn pols op behandelingen reageert.

Van der Poel gaat in ieder geval niet op hoogtestage in La Plagne. De ploegleiding verwacht eind deze week te weten of hij vanaf 8 juni aan het Critérium du Dauphiné kan deelnemen. MVDP wilde zich daar voorbereiden op de Tour de France die op 5 juli van start gaat. Van der Poel kwam zondag in de openingsfase van de wereldbekerwedstrijd tweemaal ten val en stapte af. Hij reed zijn eerste mountainbikewedstrijd sinds het najaar van 2023. Hij ging op de Olympische Spelen van Tokio en het WK in Glasgow ook hard onderuit op zijn mountainbike.