Schoolcijfers alleen nog op vast tijdstip: 'Minder stress'

Het Jan Tinbergen College (JTC) in Roosendaal stopt met het uitdelen van cijfers buiten schooltijd. Van maandag tot en met donderdag komen de cijfers om 16:30 uur online. Niet eerder, niet later. Dat moet minder stress opleveren.

Voorheen konden de cijfers elk moment van de dag gedeeld worden op Magister, dus ook in de avond en in het weekend. Om leerlingen meer rust te geven, worden de cijfers nu alleen nog van maandag tot en met donderdag om 16.30 uur gepubliceerd. “We willen wat meer controle hebben over het moment.”

“We hoorden van ouders dat het heel sfeerbepalend is wanneer leerlingen een cijfer in het weekend krijgen", reageert havo-conrector Ben Beesems bij ZuidWest TV. "Als het een slechter cijfer is, dan kleurt dat gelijk de rest van de dag.”

De leerlingen vinden het fijn om dat de cijfers nu op vaste momenten online komen. "Soms kreeg je je cijfer wanneer je in de klas zat. Dan pakt iedereen gelijk zijn laptop erbij en riepen ze door de klas wat ze hebben", zegt Nadine (15) tegen de lokale omroep. "Dat zorgde vaak voor chaos in de klas, en het was niet leuk als je dan een slecht cijfer had." Ze zegt nu ook meer rust te ervaren in het weekend.

Gesprek aangaan

Door het online systeem wisten ouders ook vaak de cijfers eerder dan hun kinderen. "Als ik dan voor een vak een tien had, dan wisten mijn ouders dat vaak al en dat was jammer." Ook haar klasgenote Lucie vindt het fijn dat het verandert. "Nu kan ik het zelf vertellen tegen mijn ouders."

De 12-jarige Evy vindt het fijn om de cijfers samen met haar ouders te krijgen. "Zo kan je er gelijk over praten." Volgens Beesems is dat dan ook de reden waarom de school voor het tijdstip 16.30 uur heeft gekozen. "De ouder en de leerling kunnen gelijk het gesprek aangaan. De ene keer om het cijfer te vieren en de andere keer om de leerling te steunen of te sturen."

Volgens Beesems zijn ouders tevreden en vinden zij het een goede oplossing. Hoewel de school nog in een testfase zit, durft de conrector al conclusies te trekken. "We gaan hier zeker mee door."