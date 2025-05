Huisdier op ziekenbezoek, in dit ziekenhuis mag dat: 'Helpt het herstel'

Huisdieren zijn streng verboden in het ziekenhuis. Dat kan voor veel verdriet zorgen bij de baasjes die soms weken of maanden in het ziekenhuis liggen. En dat terwijl een bezoekje van je trouwe viervoeter voor een sneller herstel kan zorgen. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch mogen daarom honden, katten en zelfs ezels vanaf nu op ziekenbezoek komen bij hun baasjes.

Pim de Vries ligt al ruim vier weken in het ziekenhuis met een zenuwbeknelling. Zijn hond Kaya moet hij al die tijd missen. “Ik denk dagelijks aan hem”, vertelt Pim. “Kaya maakt mijn dag altijd goed.” Gelukshormoon

Tot vandaag mocht Kaya niet naar zijn baasje Pim toe. Maar dankzij oud-arts Hortence Haerkens-Arends is er een ‘baasje beesje’ ruimte gekomen en kan Pim eindelijk weer knuffelen met zijn Kaya. “Het was fantastisch, ik moest even slikken. Ik denk dat het herstel hierdoor sneller gaat.” En dat klopt, zegt de oud-arts. “Het bezoek van je huisdier is gezellig, het is toch ook een gezinslid. Maar het belangrijkste is dat huisdieren een positief effect hebben op het herstel. Ze zorgen voor een lagere bloeddruk en minder stress. Bij het zien van je hond of kat komt een gelukshormoon vrij.”

Kaya blijft trouw aan de zijde van baasje Pim (foto: Noël van Hooft).

Pim vroeg al eerder of hij Kaya mocht zien, maar dat was toen nog onmogelijk. “Ik vind het heel fijn dat ik weet dat ik elke week even naar de hond kan.” Het klinkt heel simpel, toch was het niet makkelijk. “De Belgen, Fransen en Amerikanen zijn hier veel verder mee”, vertelt Hortence. “Die betrekken een huisdier veel makkelijker bij het herstel van de patiënt, wij in Nederland zitten meer op hygiëne en regels.” Regels

De huisdieren die op ziekenbezoek komen moeten zindelijk zijn, moeten ingeënt zijn en mogen niet loslopen. De arts bepaalt welke patiënt geschikt is om zijn of haar trouwe viervoeter te zien. “Elk huisdier is in principe welkom, van honden en katten tot konijnen en je lievelingsezel.” Maar ze mogen niet door de hoofdingang het ziekenhuis binnen. “Dat zijn regels die we in Nederland hebben. Via de zijkant van het ziekenhuis komen de dieren onze tuin binnen, de patiënt komt gewoon via het ziekenhuis naar de tuin.” Helaas niet dagelijks

Dankzij een inzamelingsactie van ruim 21.000 euro door leerlingen van het Dr. Pierson College in Den Bosch en Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft de tuin een gezellig terras met overkapping gekregen, staat er een hek en is er zelfs aan poepzakjes gedacht. Kaya wijkt ondertussen niet van de zijde van Pim. “Dit moeten ze in andere ziekenhuizen ook echt gaan doen”, zegt het baasje van Kaya vrolijk. “Ik kan mijn hond helaas niet dagelijks zien, er zijn ook anderen die hun huisdier willen zien. Anders wordt het hier straks knokken”, zegt Pim lachend terwijl hij Kaya een knuffel geeft.