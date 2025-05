Zaak van de Snapchatmoord nadert kookpunt: 'Het wordt alles of niets'

De stapel bewijzen lijkt immens. Toch is het voorlopig nog de vraag of de dochter van de in 2023 vermoorde Gradus Haisch voor jaren de gevangenis in gaat. Want, zegt haar advocaat, alle pijlen wijzen toch echt naar haar vriend Jeroen L., die begin dit jaar al tot 20 jaar cel werd veroordeeld. "Mijn cliënte? Die heeft dit nooit gewild."

Voor het eerst sinds die bewuste vrijdagavond in maart drie jaar geleden stonden familieleden en andere nabestaanden van Gradus op 12 mei oog in oog met dat ándere familielid: de dochter, die voor de buitenwereld toch altijd 'het prinsesje' van haar vader leek en kort voor de moord zelfs nog een auto van hem kreeg. Lang was het dus de vraag hoe ze in de rechtbank zou zitten? Welk verhaal ze zou vertellen? En of ze zich tot haar geliefden zou richten?

Die zullen ongetwijfeld teleurgesteld zijn geweest over de antwoorden op die vragen. Want van een bekentenis - of überhaupt een vorm van berouw - was in de rechtbank in Breda geen sprake. Integendeel: de dochter ontkent dat ze haar vader ooit écht iets heeft willen aandoen.

Maar wat betekenden die Snapchatgesprekken met Jeroen dan? Gesrpekken waarin ogenschijnlijk een plan wordt beraamd om Gradus uit de weg te ruimen? Waarom vertelde ze tegen medegevangenen dat ze haar vader beter zélf om had kunnen brengen? En waarom zocht ze vóór de moord al naar tientallen bidprentjes?

