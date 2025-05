Het is te heet in deze stad en daarom is er nu een rivier

De meters slaan flink in het rood als het in de zomer heet wordt in Helmond. De versteende binnenstad heeft teveel hittestress. En dus wil het gemeentebestuur de rivier de Stadse Aa terugbrengen. In de jaren zeventig is die gedempt, maar nu is het stromende water weer hard nodig om de stad te verkoelen. In juni opent de gemeente ook een nieuw park bij de rivier.

De Stadse Aa ligt al een tijdje boven de grond bij het kasteel van Helmond, maar dat is maar een piepklein stukje. De gemeente wilde het riviertje helemaal doortrekken tot aan Aarle-Rixtel, zo'n zes kilometer verderop en dat is nu gebeurd. Alleen het wandelpad moet nog afgemaakt worden. Samen met het waterschap en de provincie is de Aa uitgegraven. “Voor het eerst in vijftig jaar stroomt hier weer een rivier,” zegt wethouder Arno Bonte verheugd. Het riviertje en het groen erlangs gaat drie doelen dienen, volgens Bonte. “Het is verkoeling voor de stadsbewoners, het is goed voor de biodiversiteit en er kan extra water bij als het hard regent. De bewoners hoeven zich geen zorgen meer te maken over natte voeten.”

"Eerder nog groezelige parkeerplek voor 150 auto's."

De Stadse Aa slingert zich nu door Helmond, maar moet wel hier en daar onder de weg door. De route gaat helemaal tot aan het zogeheten Gulden Land bij Aarle-Rixtel, een nieuw fiets- en wandelpark, dat eerder al is geopend.

Nu voegt zich daar ook het in de volksmond genoemde Watertorenpark bij. Eerder was dit nog een groezelige parkeerplek voor 150 auto’s, nu moet het een groen paradijs worden voor spelende kinderen en ouderen die lekker aan de waterkant kunnen zitten, als het aan de wethouder ligt.

"Bewoner gezocht voor 47 meter hoge watertoren."

De Stadse Aa en de parken die er langs liggen, krijgen veel natuurlijk groen en geen strak aangelegde perkjes om een walhalla voor bijen en vogels te maken langs de waterkant. Een baan voor freerunners ligt er al en een speelplek met kabelbaan. “Dat was een grote wens van de buurt, er wonen hier veel kinderen.” Ook is er een uitlaatplaats voor honden en veel bankjes en tafeltjes met schaakborden. Dit alles in de schaduw van een grote watertoren. De naam is veranderd naar 25 Septemberpark. “Als je in de watertoren bent en je kijkt naar beneden, dan kun je 25 Septemberpark lezen in het object voor de freerunners," zegt Bonte trots.

"Nog steeds veel delen waar vergroening moet plaatsvinden."