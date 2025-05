Giftige dampen komen vrij bij gedumpte vaten: onderzoek tijdelijk gestaakt

In een bosgebied aan de Oude Spoorbaan in Goirle zijn maandagmiddag 21 jerrycans gevonden met een mogelijk gevaarlijke inhoud. Wat er precies in zit, is nog onduidelijk. Nadat bij metingen kwikdampen werden geconstateerd, is het onderzoek gestaakt.

Medewerkers van het milieutechnisch bedrijf dat hiervoor was ingeschakeld, Strukton, wilden eerst wachten op de politie. Een gebied rondom de vindplaats is afgezet. Inmiddels is het opruimen begonnen. Hierbij wordt de inhoud van de jerrycans overgegoten in blauwe vaten waarvan Strukton zeker weet dat die waterdicht zijn en goed afgesloten kunnen worden.

Nadat de vondst rond vijf uur was gemeld, zijn hulpinstanties gealarmeerd. Aan het begin van de avond werd ook burgemeester Mark van Stappershoef geïnformeerd. Hij is direct een kijkje komen nemen. Volgens een woordvoerder van de gemeente is de grond waar de vaten stonden, niet vervuild: "Er is niets gelekt." Waar de vaten vandaan komen, is niet bekend. De politie is vooralsnog niet van plan een onderzoek in te stellen. De brandweer hoefde niet in actie te komen.

Een gebied is afgezet (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

Burgemeester Mark van Stappershoef komt poolshoogte nemen (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

In deze blauwe vaten wordt de inhoud van de jerrycans overgegoten (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).