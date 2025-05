Man rent winkel uit met drie dure telefoons, politie deelt beelden

Bij een telefoonwinkel aan de Veestraat in Helmond zijn drie dure Samsung-telefoons gestolen. De dief, een man, rende daarna snel de winkel uit. De politie deelt dinsdag beelden om hem te vinden.

Op een foto is te zien dat de man op dinsdag 22 april rond kwart over vier een demonstratiemodel van een telefoon bekijkt op een tafel in de telefoonwinkel.