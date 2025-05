Drie Amoer-welpjes geboren, moeder en kroost maken het goed

Drie Amoer-tijgerwelpjes zijn geboren in Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Dat gebeurde ruim twee weken geleden in het buitenverblijf van de tijgers. Het zijn twee mannetjes en een vrouwtje. Het gaat goed met het kersverse gezinnetje.

Moeder en haar welpjes zitten sindsdien in het binnenverblijf. De verwachting is dat de welpjes en hun moeder over vier weken in het buitenverblijf te zien zijn. Tijgerwelpen worden blind geboren en openen pas na zeven tot tien dagen hun ogen. De eerste weken blijven ze dicht bij hun moeder.