Gillis weer in rechtbank, nu om miljoenen die hij eist van zijn ex Nicol

Opnieuw stond Peter Gillis (63) dinsdag in de rechtbank in Den Bosch. Waar het eerder ging om zijn vakantieparken en zijn belastingaangifte was nu weer de zaak tegen zijn ex Nicol Kremers (35) aan de orde. Het botert al langer niet tussen de twee ex-geliefden en Gillis eist 2,3 miljoen van haar omdat ze zich niet aan een geheimhoudingsovereenkomst zou hebben gehouden.

Het was een soort déjà vu in de rechtbank dinsdag. Peter Gillis kwam, zoals gewoonlijk, met zijn Wendy en zijn drie kinderen aanwandelen voor de camera’s van RTL Boulevard en SBS Shownieuws. Maar Nicol Kremers kwam niet opdagen. Zij had haar manager en twee advocaten gestuurd, zelf kon ze het niet aan om aanwezig te zijn. Ze is bang dat ze opnieuw in een diep dal belandt door een confrontatie met haar ex en dat wil ze voorkomen. Daarbij mag ze haar kinderen sinds kort weer zien en dat wil ze niet op het spel zetten.

De twee voormalige geliefden zijn verwikkeld in een bodemprocedure die werd aangespannen door Gillis. Hij vindt dat Kremers een zogenaamde vaststellingsovereenkomst heeft geschonden. Een overeenkomst die door beiden is ondertekend toen de twee in februari 2023 officieel uit elkaar gingen.

In die overeenkomst spraken beiden af dat ze niets negatiefs over elkaar zouden zeggen in het openbaar. En die geheimhouding gold zowel zakelijk als privé. Maar daar ging het ook meteen mis, volgens Gillis. Nicol Kremers bracht wel van alles over hem naar buiten en zou zelfs van plan zijn om een boek te schrijven.

En dat kost haar geld, wat Gillis betreft. Inmiddels is de rekening opgelopen tot 2,3 miljoen euro. Maar hoe dat bedrag is opgebouwd, werd niet duidelijk. Wel lijkt duidelijk dat Kremers dit bedrag niet zomaar kan ophoesten.