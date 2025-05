Onverwacht vertrek directeur PI Vught om verschil van inzicht

De directeur van de gevangenis in Vught, Cees Niessen, moet vertrekken na een verschil van inzicht over de toekomst van de penitentiaire inrichting (PI). Dat heeft de gevangenis dinsdagmiddag bekendgemaakt. Niessen had sinds mei 2023 de leiding over de PI in Vught.

"Over de invulling van het leiderschap zijn gesprekken gevoerd, en daaruit is deze keuze voortgekomen", laat de gevangenis in een persbericht weten. Volgens de PI gaat de organisatie 'een volgende fase van ontwikkeling in'. "Besloten is om voor deze doorontwikkeling te zoeken naar een andere directeur die aan de verdere professionalisering van PI Vught leiding gaat geven." In het midden wordt gelaten of het vertek de keuze van Cees Niessen zelf is: "Over de achterliggende overwegingen doen we geen uitspraken. Organisaties ontwikkelen zich voortdurend, en soms hoort daar ook een wisseling van leiding bij."