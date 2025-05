Oog in oog met terroristen vertaalde Simone hun verhaal voor de rechter

Twee collega's waren al bezweken onder de druk. Bij hen brak het angstzweet uit en ging het verstand naar nul zodra ze in een streng bewaakt detentiecentrum oog in oog stonden met de plegers van de aanslag op Charlie Hebdo in Parijs. De Osse tolk Simone van de Wijdeven liet zich niet van haar stuk brengen. Zij vertaalde vakkundig hun relaas voor de rechtbank in Parijs. "Ik ben dan zo gefocust om alles goed te vertalen. Ik heb dan geen ruimte voor angst en zenuwen."

Simone is al ruim dertig jaar tolk. Ze spreekt vloeiend Frans, Russisch en Nederlands. In het radioprogramma KEIgoeiemorgen van Omroep Brabant vertelt ze dinsdag enthousiast over haar werk. "Je komt met zoveel verschillende mensen in contact met wie je anders nooit gesproken zou hebben. Dat maakt het iedere keer weer bijzonder."

"Een goede tolk heeft niet alleen verstand van een vreemde taal."

In de podcast 'Tolk aan tafel' vertellen verschillende tolken bevlogen over hun werk. Simone zit in aflevering 5. "Mensen realiseren zich niet dat je naast goed kunnen vertalen ook nog andere deskundigheid nodig hebt om het perfect te doen. Zo is het wel handig dat een tolk die tolkt voor de rechtbank het rechtssysteem in Nederland goed kent, en in mijn geval het Franse systeem. Ook het goed beheersen van de juiste terminologie is een must. Voor vluchtelingen is enige affiniteit met en begrip voor de cultuur van het land van herkomst ook een pré."

Omdat Simone opgroeide in Frankrijk, waardoor Frans haar moedertaal is, werd ze gevraagd als tolk voor terroristen die betrokken waren bij de aanslag op de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo in Parijs, ruim tien jaar geleden. Daarbij kwamen 12 mensen om het leven. "Het was zeker spannend om te doen. Zeker omdat twee eerdere tolken bezweken waren door alleen al zo dicht op de terroristen te zitten. Een woord verkeerd vertalen kan zomaar een hele andere lading aan het verhaal geven."

"Na afloop realiseerde ik me pas dat ik naast terroristen zat."

"Daarnaast zaten de advocaat en de verdachte niet op dezelfde lijn. De terrorist had het over zijn missie. De advocaat probeerde juist het juridisch kader neer te zetten en uit te leggen wat dat voor de verdachte betekende. Behalve de taal heb je als tolk ook met dat verschil te maken. Het is dan belangrijk om de onderlaag te begrijpen om goed te vertalen." Na de rechtszaak moest ze wel ontladen. "Dan sprak ik de advocaten om de zaak nog eens door te nemen en te checken of ik het goed vertaald had. En ja, dan besef je ook dat je naast terroristen hebt gezeten. Ook al zaten zij achter kogelvrij glas, het zorgt toch voor spanning. Aan de andere kant, ook zij zijn mensen van vlees en bloed die moeten eten en naar de wc gaan."

"Je blijft je talen onderhouden, anders gaat het mis."