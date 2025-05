Tbs met dwang voor Angelo S. die Savannah (14) doodde

De jeugd-tbs van de inmiddels 24-jarige Angelo S. uit Den Bosch die de 14-jarige Savannah in 2017 doodde, is omgezet naar tbs met dwangverpleging. Dat heeft de rechtbank in Utrecht dinsdag besloten. Volgens de rechtbank is de kans groot dat S.opnieuw in de fout gaat als hij niet verder wordt behandeld.

De 14-jarige Savannah Dekker werd dood gevonden in een sloot in Bunschoten, een paar dagen nadat ze vermist was geraakt. Op de dag van haar verdwijning had ze een afspraakje met S. Hij was verliefd op Savannah en voelde zich belazerd, omdat ze ook contact had met een andere jongen.