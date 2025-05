Huurders jaren bedrogen: huisbaas verzon servicekosten en verdiende tonnen

Een 54-jarige man uit Vught is dinsdagochtend opgepakt voor het oplichten van mensen die zijn panden in onder meer Den Bosch huurden. Hij wordt ervan verdacht de afgelopen tien jaar ruim 800.000 euro te hebben verdiend, door de huurders te veel service- en energiekosten te laten betalen.

De verdachte zou zijn huurders meer hebben laten betalen via voorschotten dan ze daadwerkelijk verbruikten aan gas en elektriciteit. Een boekhouder hielp de man hierbij. Huurders die de boel niet vertrouwden en met vragen kwamen, kregen van de boekhouder een vervalste afrekening.

De man werd in zijn woning opgepakt. Ook werd beslag gelegd op bankrekeningen en auto's. Tijdens het onderzoek in het huis werd ontdekt dat de verdachte ook sjoemelde met zijn meterstanden. Het huis is afgesloten van gas en elektriciteit, tot hij een naheffing en boete aan Enexis heeft betaald.

De boekhouder is ook verdachte in de zaak. Hij werd eerder al verhoord.