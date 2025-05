Ophef, maar geen rechtszaak: jongen niet vervolgd voor verkrachting

Een minderjarige jongen die een 15-jarig meisje uit Uden zou hebben verkracht in Veghel, wordt niet vervolgd door het Openbaar Ministerie. De zaak kreeg veel aandacht en werd door de achtergrond van de verdachte onderdeel van een discussie rond asielopvang. Maar volgens het OM is er onvoldoende bewijs om tot vervolging over te gaan.

Op een vergadering van de gemeenteraad van Maashorst, over de komst van een asielzoekerscentrum in Uden, kreeg de vader van het meisje spreektijd. Hij legde daarin de link tussen de vermeende verkrachting en de komst van het asielzoekerscentrum.

Er was veel te doen om de zedenzaak, die op 10 januari zou hebben plaatsgevonden. Volgens de vader van het meisje is zijn 15-jarige dochter na schooltijd verkracht, bij het Geerbos in Veghel. Het minderjarige ex-vriendje van het meisje zou daar verantwoordelijk voor zijn.

De ouders van het meisje hebben aangifte gedaan tegen de jongen. De zedenpolitie startte een onderzoek, waarna de jongen als verdachte werd aangehouden en uitgebreid verhoord. Ook met het meisje ging de politie uitgebreid in gesprek.

Telefoons onderzocht

Op basis van de twee verklaringen werd duidelijk dat de jongen en het meisje contact met elkaar hadden. Ook zagen ze elkaar meerdere keren en hadden ze een relatie met elkaar gehad. Om meer duidelijkheid te krijgen over wat er precies is gebeurd, heeft de politie de telefoons van de tieners onderzocht en is er met getuigen gesproken.

De verklaringen van beiden over wat er die middag is gebeurd komen grotendeels overeen. Het staat voor het OM vast dat er sprake is geweest van seksueel contact tussen de twee. Maar over de vrijwilligheid daarvan lopen de verklaringen uiteen. Waar het meisje verklaart dat ze verkracht is, zegt de jongen dat er sprake was van vrijwillig seksueel contact.

Het OM is van mening dat het meisje niet aannemelijk genoeg kan maken dat ze daadwerkelijk verkracht is. De zaak is daarom geseponeerd en de jongen wordt niet vervolgd.