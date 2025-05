Dodelijke overval op pluimveehouder: ‘Daders zochten andere Jan’

De dood van Jan van Mullekom uit Helenaveen is een vergissing geweest. Daar is een anonieme tipgever, die zich bij de Telegraaf heeft gemeld, van overtuigd. Volgens de tipgever zat er in een huis in de buurt een andere Jan ondergedoken die werd gezocht door criminelen. Dat zou ook de opvallende sporen in het huis verklaren.

De pluimveehouder en vader van twee kinderen werd op 12 juli 2022 zwaar toegetakeld gevonden in zijn woning. Hij bleek langdurig te zijn gemarteld en overleed later in het ziekenhuis. Overal in het huis zaten bloedvegen, muren waren opengebroken, plinten weggetrokken en er zijn gaten geboord. Volgens de politie waren er meerdere daders die duidelijk naar iets op zoek waren in de woning. Ze zei eerder al rekening te houden met een 'vergismoord'. Dat komt vaker voor in het criminele circuit, maar concrete aanknopingspunten daarvoor waren er nog niet.

Een anonieme tipgever zegt tegen de Telegraaf dat ene Jan B. toentertijd in een huis in de directe omgeving van de woning van Van Mullekom ondergedoken zat. B. had volgens de tipgever een fortuin vergaard met de handel in cryptovaluta zoals Bitcoin en runde een onderneming die handelt in cryptomunten. “Dat ging goed totdat de koersen kelderden. Jan investeerde ook geld van criminelen en die eisten geld terug dat hij niet meer had. Ze waren op zoek naar hem, waarna hij onderdook”, zegt de tipgever tegen de krant. In het huis van Jan van Mullekom is gezocht op de kleinste plekken, zoals in een dikke kaars en in muren. Dat kan er op wijzen dat de daders op zoek waren naar een stick met cryptovaluta en hem daarom martelden. De Telegraaf zegt de informatie van de tipgever, zoals gegevens over de onderduikplek, te hebben onderzocht en die blijkt te kloppen. De nabestaanden zijn volgens de krant blij met de tip en hopen dat de beoogde Jan zich meldt.