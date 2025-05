'Echte Ferry Bouman' wil tientallen miljoenen zien van Netflix

De Eindhovense Janus van Wesenbeeck klaagt Netflix aan vanwege de populaire serie Undercover. Dat meldt de Amerikaanse site Thewrap. Undercover is gebaseerd op het leven van Janus met in de hoofdrol Ferry Bouman, gespeeld door acteur Frank Lammers. Janus is het er niet mee eens dat hij wordt afgeschilderd als brute seriemoordenaar en mensenhandelaar.

De Eindhovenaar heeft dinsdag in Florida een rechtszaak tegen de streamingsdienst aangespannen. Janus is nooit aangeklaagd voor moord of mensenhandel, maar hij is in België wel veroordeeld tot tien jaar cel voor drugshandel. Tussen 2011 en 2015 zat hij daarvoor vast, maar hij werd vervroegd vrijgelaten.

Zelf is 'de echte Ferry' van mening dat hij door de serie Undercover en twee films over Ferry schade heeft opgelopen. "Deze opzettelijke en misleidende presentatie heeft aanzienlijke schade veroorzaakt door de grens tussen fictie en realiteit te vervagen en mij ten onrechte te associëren met het personage Ferry Bouman", stelt hij. Het eerste seizoen van Undercover verscheen in 2019. Daarna volgden twee films en een prequel over Ferry Bouman. Netflix geeft aan dat ze nooit hebben gezegd dat de serie en films gebaseerd zijn op het leven van Janus, maar meerdere acteurs deden dat wel. Daarom eist Janus meer dan 50 miljoen dollar aan schadevergoedingen. Omroep Brabant vergeleek eerder Janus en Ferry: