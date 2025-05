Chauffeurs failliet Van Gerwen moeten tot de zomer blijven rijden

Het Eindhovense taxibedrijf Van Gerwen zal ondanks het faillissement nog tot de zomervakantie rijden. Dat is tijdens een bijeenkomst met het personeel en de curator woensdagochtend bekendgemaakt. Het UWV neemt het uitbetalen van de salarissen over, want daar heeft het failliete bedrijf geen geld meer voor. Chauffeurs moeten hierdoor wel langer wachten op hun geld.

Of het lukt om ook het leerlingenvervoer in de regio Eindhoven tot aan de zomervakantie volledig te laten rijden, is nog niet helemaal duidelijk. Tijdens de bijeenkomst liet curator Floris Dix weten er alles aan te doen om dit voor elkaar te krijgen. Maandag liet Van Gerwen aan zijn medewerkers weten dat er een faillissement zou worden aangevraagd, dat werd dinsdag uitgesproken. Woensdag gaf Dix aan dat zich al meerdere overnamekandidaten hebben gemeld. "We gaan onderzoeken hoe serieus zij zijn." Bij Van Gerwen werken tussen de 100 en 150 mensen, verreweg de meesten van hen parttime. De chauffeurs moeten de komende zes weken gewoon blijven werken volgens de bestaande roosters. "Als ze dat niet doen, valt dat onder werkweigering en kunnen ze ontslagen worden", zegt FNV-consulent Gerrie Fijneman.

"Het is al het vierde faillissement sinds ik bij dit bedrijf werk."

Chauffeurs die aanwezig waren bij de bijeenkomst maken zich niet heel erg druk. "Het is al het vierde faillissement sinds ik bij dit bedrijf werk dus ik weet wel hoe het de komende weken zal gaan", vertelt een vrouwelijke chauffeur. Een ander laat weten zich ook geen zorgen te maken. "Ik ben over een maand met pensioen, maar voor mijn collega's vind ik het wel heel vervelend."