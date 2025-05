Geen nieuwe tbc-gevallen meer bij PSV na besmetting spits Pérez

Geen van de PSV-spelers of staf heeft tuberculose opgelopen de afgelopen maanden. Dat is gebleken na de laatste testronde van de GGD Brabant-Zuidoost. De landskampioen werd in maart geconfronteerd met een tbc-infectie bij spits Lucas Pérez. De GGD begon vervolgens meteen een bron- en contactonderzoek. De speler zelf werd direct behandeld en knapt inmiddels op, maar keert niet terug bij PSV.

Op de dag dat PSV werd gehuldigd in Eindhoven voor het behalen van de landstitel, was de laatste testafname bij de spelers en staf van de selectie. Alle testresultaten waren negatief en daarmee was het tuberculoseonderzoek formeel afgerond door de GGD.

27 minuten

De 36-jarige spits Lucas Pérez tekende in februari bij PSV en wilde de club als invaller naar de titel helpen. Hij kwam over van zijn jeugdliefde Deportivo La Coruña, maar had een maand eerder zijn contract laten ontbinden om persoonlijke redenen.

Maar van PSV helpen kwam uiteindelijk weinig terecht. De Spaanse aanvaller mocht drie keer invallen. Twee keer tegen Go Ahead Eagles in de beker en competitie en één keer tegen RKC. In totaal speelde Pérez maar 27 minuten voor de Eindhovenaren.

Herstel

De spits zegt goed te herstellen en is inmiddels alweer een paar weken uit quarantaine. Bij een actieve tbc-besmetting moet iemand drie à vier weken in isolatie en een antibioticakuur ondergaan. Pérez zet zijn revalidatie in overleg met PSV verder voort in zijn thuisland Spanje. Hij zal nog zeker vier maanden medicatie moeten nemen tegen zijn tbc-besmetting.

Bij PSV zal de ervaren spits niet terugkeren. Zijn contract loopt eind juni af en er is besloten om niet te verlengen. Maar Pérez heeft nog wel de ambitie om bij andere club zijn carrière te verlengen.