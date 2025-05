RTL-serie over Sint Willebrord onder vuur bij inwoners: 'Tenenkrommend'

Veel inwoners van Sint Willebrord zijn niet blij met de RTL-televisieserie ‘St. Willebrord: Het Mirakel van Brabant’. Op social media regent het afkeurende reacties en ook op straat spreken mensen schande van de manier waarop het leven in het dorp wordt geschetst. Onder hen ook prominente Willebrorders. “Ze maken ons mooie dorp belachelijk.”

“Sint Willebrord is een dorp dat is opgebouwd door hardwerkende en trotse mensen. Zo’n programma over Urk of Volendam raakt de kern van waar het in die gemeenschappen om draait. Echte Willebrorders komen hier niet of nauwelijks aan bod, wat mij betreft een gemiste kans”, aldus bekende Willebrorder en wielerlegende Rini Wagtmans.

In een reactie laat RTL weten het jammer te vinden dat sommige mensen de serie als negatief ervaren. “Wij zijn van mening dat de serie op luchtige wijze het leven in een Brabants dorp laat zien, met mensen die nu in Sint Willebrord wonen. Er is bewust gekozen om het dagelijks leven van nu te tonen, en niet het verleden of bekende oud-inwoners”, aldus een woordvoerder.