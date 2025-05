Malafide loodgieters opgepakt en dure spullen in beslag genomen

In een onderzoek naar malafide loodgieters zijn dinsdag een 35-jarige man en een 27-jarige vrouw uit Eindhoven opgepakt. Ze presenteerden zich als redders in nood, maar ze leverden geen of heel slecht werk. In veel gevallen werd er druk uitgeoefend op de slachtoffers om de torenhoge rekening voor het niet of slecht geleverde werk meteen te betalen.

Naast de twee verdachten uit Eindhoven zijn ook nog een man en vrouw uit Rotterdam en een man uit Weert opgepakt. Allemaal deden ze zich voor als loodgieter. Vaak stonden ze bovenaan in Google door betaalde advertenties. Ze hadden zogenaamd jarenlange ervaring en goede beoordelingen. Dat alles was puur bedoeld om klanten te lokken. Na vertrek waren de bedrijven niet meer bereikbaar.