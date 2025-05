Nerveuze vader is terug en zet wijk weer op stelten om kroost te beschermen

Harry de zwaan is weer terug in Waalwijk. Vorig jaar had hij samen met zijn vrouwtje een nest in het water langs de Mozartlaan. Nu is stel neergestreken in het water langs de Beethovenlaan ietsje verderop. En waar vorig jaar de zwanensoap tragisch zonder kuikens eindigde, zijn er nu wel vijf eieren uitgekomen. "We maakten ons al een beetje zorgen dat het weer niet zou lukken, het is fijn dat hij nu echt vader is", zegt hobbyfotograaf Suus Bergmans.

Het nest van Harry en zijn vrouwtje zit volgens buurtbewoonster Paula Spruit nu wat gunstiger. "Het stel zit nu onderaan een muurtje vlakbij het Annie M.G. Schmidtplein, dus niet meer op straatniveau waardoor Harry snel op je af kan komen." Eind vorige maand werd in de buurtapp al gewaarschuwd voor de terugkeer van de nerveuze zwanenvader. "Maar het hoort er een beetje bij. Je moet oppassen voor Harry, maar het is ook erg leuk om te zien."

Dat was nog wel even spannend volgens Suus. "Harry en Harriëtte waren even van hun nest af waardoor die man die plank in het water kon laten. Ik moest in de gaten houden of het stel terugkwam, want dan zou die buurtbewoner alles uit z'n handen laten vallen om geen ruzie met Harry te krijgen." Het geïmproviseerde trappetje werkte goed, want de grijze kuikens kunnen nu makkelijk op de kant komen.

In het nest lagen acht eieren, vijf daarvan zijn er dinsdag en woensdag uitgekomen. De kroost dobbert zorgeloos op het water, maar vader Harry houdt nog altijd de boel scherp in de gaten, ook vanaf de straat. "Hij is zijn streken nog zeker niet verleerd, dus ik moet als ik foto's maakt toch een beetje afstand houden", vertelt Suus. Dat kan Paula bevestigen. "Want ook nu hapt de zwaan nog steeds naar auto's, maar de pizzeria heeft geen last meer, want Harry zit daar nu ver vandaan."

Rens van Lieshout van de dierenambulance laat weten dat over één a twee maanden de gemeente de zwanenfamilie gaat verhuizen. "Ze hebben meer ruimte nodig, ook om op te stijgen en te landen", legt hij uit. "Ze gaan naar een groter water of natuurgebied waar de jongen veilig kunnen volgroeien en Harry geen overlast meer veroorzaakt." Daarvoor moeten de kuikens wel eerst aansterken volgens Van Lieshout. Tot die tijd houden ze de Waalwijkse zwanenfamilie goed in de gaten.