Zo gaat het nu met Appie, een jaar nadat hij een cobra opraapte

Tijdens het kampioensfeest van PSV in 2024, verloor Appie een deel van zijn hand toen hij een cobra van de grond raapte voor het Philips Stadion. De beelden waarop te zien is dat Appie bukt om het vuurwerk op te rapen en met de rokende bom boven zijn hoofd loopt, gingen viral. Maar hoe is het nu met hem? "Jullie hebben allemaal gezien wat er gebeurd is, ik mis twee vingers en een halve duim. Ik moet het zelf ook allemaal nog een beetje verwerken."

YouTuber Meije spreekt Appie bij het Gat van Waalre, een waterplas waar Appie vaak te vinden is als het lekker weer is. In de video vertelt Appie dat hij een heftige tijd achter de rug heeft. "Zowel lichamelijk, als geestelijk. Lichamelijk gaat het wel weer, maar geestelijk ben ik nog steeds herstellende." In 2012 verloor Albert van de Vliet, 'Appie', uit Waalre zijn zus José. Zij werd op gruwelijke wijze om het leven gebracht in India. Twaalf jaar lang blijft de moord een groot raadsel. Tot de familie het afgelopen jaar in de serie TOXIC eindelijk antwoorden krijgt. De details van de moord op zijn zus waren zo gruwelijk, dat Appie daar niet mee om kon gaan. "Ik had heel veel woede en ging weer drinken, ik kwam in een vicieuze cirkel. Uiteindelijk leidde dat ertoe dat ik bij het kampioenschap van PSV een deel van mijn hand verloor."

"Het was gewoon een hele impulsieve actie."

Appie vertelt dat hij die dag vier sterke biertjes had gedronken op een lege maag, toen hij de fakkel opraapte. "Ik had die dag al vier keer eerder een fakkel opgeraapt en deze zag er hetzelfde uit." De fakkel ontplofte in zijn hand. "Ik weet nog goed dat ik geen pijn voelde, ik was gewoon meteen in shock. Ik keek naar mijn hand en liep door, want ik wilde gewoon bier gaan halen."

's Avonds in het ziekenhuis kreeg hij te horen dat hij twee vingers miste en dat er drie pinnen in zijn duim zaten. "Het was gewoon een hele impulsieve actie: eerst doen, dan pas nadenken. Het is een beetje zoals ik toen was, maar inmiddels gaat dat wel een stukje beter." Appie heeft na het ongeluk om hulp gevraagd. "Dat impulsieve gedrag is levensgevaarlijk voor mij. Inmiddels heb ik medicijnen gekregen en nu denk ik toch een paar seconden na voordat ik iets doe." Ook drinkt hij momenteel geen alcohol. "Ik zit gewoon aan de 0.0", lacht hij. "Ik vind het nog steeds hartstikke lekker, maar het is ook vergif."

"Ik kom daar ook gewoon om een feestje te vieren."

In de afgelopen jaren is Appie steeds bekender geworden. In 2022 deed hij mee aan de documentaire 'Probleemwijken, 18 jaar later' en daarna volgde het incident tijdens het kampioenschap van PSV. "Ik was vorig jaar op een festival en op één avond willen er al 250 tot 300 mensen met mij op de foto." Dat vindt hij niet altijd prettig. "Ik kom daar ook gewoon om een feestje te vieren. Mensen komen vragen hoe het gaat en willen op de foto, maar ik heb daar op dit moment geen behoefte aan." Met de serie TOXIC, komt daar nog meer bekendheid bij. "Maar daar zien mensen wel de serieuze Appie en niet de gekke Appie", zegt hij. Als de gekte rondom TOXIC voorbij is, hoopt hij dat hij in de vergetelheid raakt en rust kan vinden.

"Ik ben op zich best gelukkig."

Voor zijn ongeluk was Appie vuilnisman, maar dat gaat nu niet meer. "In de zomer zou het wel kunnen, maar als de temperatuur onder de twaalf graden daalt, wordt mijn hand helemaal blauw." Ondanks alles wat hij heeft meegemaakt, is hij toch tevreden. "Ik ben gewoon weer rustig in mijn geest, ik ben op zich best gelukkig." Maar hij moet alles wel nog een plekje geven. "Jullie hebben allemaal gezien wat er gebeurd is. Ik mis twee vingers en een halve duim. De wond is goed genezen, maar ik kan er te weinig mee. Blij wordt ik er niet van, ik moet het zelf ook allemaal nog een beetje verwerken", zegt Appie in een video van YouTuber Meije.

In TOXIC is het verhaal te zien over Appie's zus, José van Vliet, de serie kijk je exclusief bij Omroep Brabant en op Brabant+.