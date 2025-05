Overvallers bedreigen casinopersoneel en gasten met wapens

Twee mannen hebben personeel en gasten van het Fairplay Casino aan de Achter de Kerk in Geldrop bedreigd met een vuurwapen en een groot mes. De overvallers waren slechts een halve minuut binnen en sloegen daarna op de vlucht, omdat een medewerker de alarmknop wist in te drukken. De politie deelt donderdag beelden van de overval in januari om de mannen op te sporen.

De mannen hebben geen buit gemaakt bij de overval op zaterdagavond 11 januari. Op bewakingsbeelden is te zien dat de overvallers rond kwart over tien 's avonds het casino binnenkomen en wild bewegen door de speelzaal. In de speelzaal bedreigen de mannen casinogasten en personeel met de wapens. Een medewerkster wordt door een overvaller met een mes op de grond gedwongen. De andere man bedreigd haar ook nog eens van dichtbij met een vuurwapen.

Alarmknop

Op dat moment sluit haar collega zich op in de beveiligde kassaruimte om het overvalalarm te activeren. De overvallers krijgen in de gaten dat er niks te halen valt en het wordt hen waarschijnlijk te heet onder de voeten. Ze vluchten naar buiten en stappen een stukje verderop samen op een scooter of motor waarmee ze wegrijden. Welke richting ze op gaan, is niet duidelijk. Jonge daders

De overvallers hebben hun gezicht bedekt. Toch deelt de politie donderdag beelden van de mannen in de hoop dat iemand de kleding van de overvallers herkent. Het gaat waarschijnlijk om twee jonge daders. Een dader had een zwart regenpak aan met op de buik en de broekspijpen een reflecterende band. Hij droeg ook witte schoenen. De andere overvaller was in het zwart gekleed en droeg schoenen van het merk Nike, met een wit logo. De mannen hadden een zwart met witte Adidas sporttas en een Adidas rugzak bij zich.

Foto: Politie