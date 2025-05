Wielerronde Mierlo blijft overeind ondanks gebrek aan politie

Vol op de pedalen, het zwoosj, zwoosj van de wielen en stuiteren over de straatstenen. Deze Hemelvaartsdag was alweer de 46e editie van de Kersenronde in Mierlo. Even leek het erop dat de wielerklassieker niet door kon gaan door het tekort aan politieagenten, die binnenkort zo'n beetje allemaal bij de NAVO-top in Den Haag moeten aanrukken. Maar daar wisten ze in Mierlo wel raad mee.

Door de NAVO-top, komende juni, is er maximale politie-inzet nodig in Den Haag. Ongeveer 27.000 van de 65.000 politiemensen zullen bij de grootste veiligheidsoperatie in Nederland ooit aanwezig zijn. En daardoor is er veel minder 'blauw' beschikbaar in de rest van het land, vooral rond evenementen. "Normaal zijn er bij het wielerevenement dertien agenten die op de motor meerijden met de wielrenners om een oogje in het zeil te houden", vertelt Alex Martens van de organisatie. "Maar daar konden we nu geen beroep op doen, en dus stond de Kersenronde op losse schroeven."

Burgers op de motor (beeld: Omroep Brabant)

De organisatie wist tien burgers op de motor te strikken die ervoor zorgden dat het evenement netjes verliep. Wel werd de route tien kilometer ingekort en werd op veel meer vrijwilligers een beroep gedaan, onder meer als verkeersbegeleider. Vrijwilliger Ellie Giepmans stond donderdag met een fluitje in de mond het verkeer in goede banen te leiden.

Vrijwilliger Ellie begeleidde het verkeer bij de wielerronde (beeld: Omroep Brabant)