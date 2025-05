Fietsster valt en wordt geboeid afgevoerd naar ziekenhuis

Voorbijgangers vonden donderdagavond een fietsster op de grond aan de Erpseweg in Boekel. De vrouw zou zijn gevallen met de fiets. Waarom, is onduidelijk.

Een ambulance en twee politiewagens kwamen naar de plek om hulp te verlenen. Ook de traumahelikopter werd gealarmeerd.

Het slachtoffer was zo opstandig dat ze geboeid is afgevoerd in de ambulance. Ze werd onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis gebracht.