Dronken spookrijder zorgt voor chaos op snelweg, vrouw (38) aangehouden

Een automobiliste heeft vrijdag aan het begin van de nacht al spookrijdend verschillende bestuurders van auto’s en een vrachtwagen de stuipen op het lijf gejaagd. Dit gebeurde op de snelweg A59 bij Waalwijk. De vrouw was onder invloed van alcohol en drugs. Ze is 38 en komt uit Kaatsheuvel.

'Onverantwoord rijgedrag'

Bij de politie werd rond tien over twaalf donderdagnacht 'onverantwoord rijgedrag' gemeld: een auto was bij de afrit Waalwijk-Oost op de A59 tegen het verkeer in de weg opgereden. Verschillende weggebruikers wisten maar net een aanrijding te voorkomen, zo wist een getuige te melden.

De bestuurster had blijkbaar in de gaten gekregen dat ze goed fout zat. Ze reed daarom achteruit richting de afrit waar ze op de snelweg was gekomen waarna ze tegen een vangrail botste. Via die oprit verliet ze de snelweg en vervolgde ze haar route naar Waalwijk.

Op de Winterdijk in Waalwijk kon de politie haar tegenhouden. Bij de vrouw is een speekseltest afgenomen. Daaruit bleek dat ze onder invloed was van zowel alcohol als drugs. De automobiliste is aangehouden en onderzoek moet aantonen hoeveel ze precies heeft gebruikt. Haar auto was aan de achterkant zwaar beschadigd.