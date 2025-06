'Voetbalconflict' loopt uit de hand: man krijgt taakstraf na matpartij

Een 34-jarige man uit Raamsdonksveer heeft een taakstraf van 120 uur gekregen voor zijn aandeel in een matpartij, maart 2022 in Den Bosch. De vechtpartij, waarbij ook gestoken is, ging tussen fans van Ajax en Feyenoord. Vier van hen raakten gewond. De voetbalsupporters kregen het met elkaar aan de stok voor een hamburgerrestaurant op het Stationsplein.

Volgens de politie ging het om een 'conflict na onenigheid over voetbal'. De politierechter in Den Bosch dacht er anders over: er was geen noemenswaardige aanleiding voor het geweld. Uit de uitspraak is gebleken dat de man uit Raamsdonksveer iemand anders meerdere keren met zijn vuisten heeft bewerkt. Ook kreeg zijn slachtoffer, een man van toen 37 uit Maasdriel, schoppen te verduren en werd hij geslagen en geprikt met een stok met hieraan een Ajax-vlag. De dader heeft bekend dat hij zich zo had misdragen. Ook zeker drie andere raddraaiers gingen los op het slachtoffer. 'Provocerend en dreigend'

De man uit Maasdriel zou op de avond van die 22e maart zijn handjes evenmin thuis hebben gehouden. Hij zou zich provocerend en verbaal dreigend hebben opgesteld in de richting van de man uit Raamsdonksveer, zo staat in de uitspraak van de rechter. Maar hiermee mag het geweld niet worden goedgepraat, vindt de rechter.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man uit Maasdriel zelfs 'fors meer' geweld gebruikt. De Gelderlander moet zich hiervoor op 7 november bij de rechtbank verantwoorden.

Er waren veel mensen op de been die avond (foto: Bart Meesters/SQ Vision).

De melding van de vechtpartij leidde tot een grote inzet van hulpverleners. Een deel van de stad tussen het trein- en het busstation in Den Bosch werd afgezet, zodat de politie een onderzoek kon instellen. Vier betrokkenen, onder wie het slachtoffer, werden na de steekpartij naar een ziekenhuis gebracht. Drie van hen konden dezelfde avond nog naar huis. Ajax en Feyenoord hadden eerder die zondag tegen elkaar gevoetbald in Amsterdam. Ajax won die wedstrijd met 3-2. Het is onbekend of de mannen die bij de steekpartij betrokken waren, de wedstrijd ook hadden bezocht.

Het Openbaar Ministerie (OM) had ook een werkstraf van 120 uur (of zestig dagen cel) geëist. Het is niet duidelijk waarom de twee verdachten pas ruim drie jaar na de vechtpartij voor de rechter staan. Het OM kon hier geen verklaring voor geven. Een woordvoerder: “Andere zaken hebben voorrang gekregen.” Strafvermindering door vertraging

Het leidde wel tot enige strafvermindering. Hiermee gaf de rechtbank gehoor aan een verzoek van de advocate van de man uit Raamsdonksveer. Ze wees de rechter ook op het feit dat haar cliënt op foto's van de vechtpartij te zien is en dat dat 'grote gevolgen' voor hem heeft gehad. Dat komt voor zijn eigen risico, oordeelde de rechtbank: "Hij had er bedacht op kunnen zijn dat op deze openbare plek beveiligingscamera's hangen en dat er mensen waren die filmpjes konden maken." Bovendien meldde de man uit Raamsdonksveer zich pas twee maanden na de matpartij en ook nog pas na een oproep - met foto van hem - van de politie. Hij had dat in de ogen van de rechter zelf kunnen voorkomen.

De politie stelde direct een onderzoek in (foto: Bart Meesters/SQ Vision).