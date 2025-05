Fatale botsing tegen boom: man (19) komt om het leven

Bij een auto-ongeluk in het Gelderse Buren is donderdagavond een man van negentien uit Veen om het leven gekomen. Volgens Omroep Gelderland zat hij met twee andere mensen in de wagen. Zij raakten gewond en zijn naar een ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde op de N834, ofwel de Culemborgseweg. Bij het ongeluk, dat rond halfnegen gebeurde, was geen ander verkeer betrokken.