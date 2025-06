Kaylee’s foto's veroveren hart van Erwin Olaf-foundation

Ze kan het bijna niet geloven. Kaylee Verschure uit Vlijmen won een geldbedrag van drieduizend euro uit naam van de overleden topfotograaf Erwin Olaf. Geld waarmee ze haar project, een bijzondere fotokalender, kan financieren. Een opsteker van jewelste voor de 24-jarige MBO-studente.

Alsof de wereldberoemde Olaf vanuit het hiernamaals zijn duim opsteekt en haar werk toejuicht, zo lijkt het. Kaylee glundert als een felle zonnestraal in de lente. "Dit is zo'n ontzettende eer. Olafs team wilde zijn werk doorzetten en richtte een foundation op, waarbij ze veelbelovende MBO-studenten financieel willen steunen. Ik gaf mezelf niet veel kans, omdat mijn stijl fotografie zo anders is dat het er een beetje buiten valt, maar nu ben ik één van de acht studenten die heeft gewonnen", lacht ze.

Foto: Kaylee Verschure

Als negenjarig meisje nam ze haar knalroze speelgoedcameraatje overal mee naartoe en maakte ze kiekjes van de verjaardagsfeestjes bij haar familie. Terwijl ze opgroeide, werden de fotocamera's groter en professioneler. Nog steeds bungelt-ie aan haar schouders als ze onderweg is, in de trein, op school en bij een bezoek aan de Efteling. "Ik kan echt niet zonder", verklaart ze. De sprookjesachtige sfeer van het pretpark spreekt Kaylee aan, en dat zie je terug in haar werk. 'Magic in every pixel', zo omschrijft ze het zelf. "Toen ik op de middelbare school zat, bezocht ik wel eens Cosplay-evenementen, waarbij iedereen in een fantasievol kostuum rondloopt. Dat was zo mooi dat ik besloot, deze mensen wil ik gewoon fotograferen."

Foto: Kaylee Verschure

Het begint met een fotoshoot, daarna volgt de nabewerking van de foto's met Photoshop. En daar zit een flinke portie tijd in. "Het ligt er een beetje aan wat de klant wil, maar meestal zit ik minstens een uur aan één foto te werken om iemands droomwereld compleet te maken", zegt ze. Van alle inzendingen sprong de Godinnen-kalender van Kaylee er voor de Erwin Olaf-foundation metershoog uit. Twaalf maanden, twaalf bijzondere portretten, in haar magische fantasy-stijl. Over iedere maand heeft ze zorgvuldig nagedacht. In januari staat de fenix centraal, omdat dat de maand is dat het jaar weer herrijst. En maart is vernoemd naar Mars, de Romeinse god van de oorlog. Daar zie je een krachtige vrouw met harnas en zwaard. "Iedere maand heeft z'n symboliek, ik kan er mijn hele fantasie in kwijt."

De maand maart van de kalender (foto: Kaylee Verschure).

De laatste modellen moeten nog voor de camera verschijnen, maar Kaylee's doel is om de kalender in oktober uit te brengen. "Dat een heel team in mijn project gelooft, is sowieso heel fijn. En met het geld kan ik nu in één keer al mijn modellen afbetalen en veel betere prints maken van de kalender. Echt top." Het diploma heeft ze bijna op zak, komende maand studeert ze af op de opleiding fotografie bij het Koning Willem I-College in Den Bosch. "Dan ga ik voor een paar dagen per week aan het werk in een fotozaak, en de overige tijd besteed ik aan mijn eigen fotografie."

Foto: Kaylee Verschure