Gevangenis in Vught heeft een nieuwe, waarnemend directeur

Na het vertrek van directeur Cees Niessen heeft de PI Vught vrijdag een waarnemend directeur benoemd. Carla Wijnhoven zal de komende tijd de leiding hebben over de gevangenis in Vught. Wijnhoven was sinds 2020 directeur van PI Grave.

Dinsdag bleek dat directeur Cees Niessen (60), moet vertrekken na een verschil van inzicht over de toekomst van de penitentiaire inrichting (PI). Niessen had sinds mei 2023 de leiding over de PI in Vught.

"Over de invulling van het leiderschap zijn gesprekken gevoerd, en daaruit is deze keuze voortgekomen", laat de gevangenis in een persbericht weten. Volgens de PI gaat de organisatie 'een volgende fase van ontwikkeling in'. "Besloten is om voor deze doorontwikkeling te zoeken naar een andere directeur die aan de verdere professionalisering van PI Vught leiding gaat geven."

Tot er een nieuwe directeur is gevonden, zal Carla Wijnhoven de leiding hebben over de inrichting. Zij begint maandag. Wijnhoven werkt sinds 2001 bij Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en is sinds 2020 directeur van PI Grave. Eerder vervulde zij verschillende leidinggevende functies binnen DJI, onder andere bij PI Zuid-Oost en Detentiecentrum Schiphol. Ook werkte zij als interim locatiemanager bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en was zij veertien jaar verbonden aan (Rijks) Justitiële Jeugdinrichting De Hunnerberg.

Een van de plaatsvervangende directeuren in de PI Grave neemt voorlopig de taken van Carla Wijnhoven over.