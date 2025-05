Flinke vertraging op A4 door ongeluk met vrachtwagen en bestelwagen

Op de snelweg A4 is tussen knooppunt Markiezaat en Bergen op Zoom rond kwart voor een vrijdagmiddag een file ontstaan van 8 kilometer. Er is daar sprake van langzaam rijdend tot stilstaand verkeer. Volgens de ANWB is de vertraging een uur.

Het verkeer vanuit Antwerpen in de richting van Rotterdam heeft er last van.