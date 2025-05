Op deze plek ging oud-premier Balkenende op zijn plaat: 'Een eerbetoon'

Het is een iconische moment, de val van Jan Peter Balkenende op het Stadhuisplein in Eindhoven in mei 2006. Een aantal tieners wil de toenmalige minister-president een lesje skaten geven en dat eindigt met een flinke uitglijder. Eentje die 19 jaar geleden wordt vereeuwigd met een bordje op dat bewuste plein. “Het is bedoeld als een eerbetoon aan Balkenende en zijn fantastische val”, vertelt initiatiefnemer Rens.

Rens van de Plas maakt voor De Dienst (een activistisch kunstenaarscollectief) opmerkelijke kunstwerken voor in de openbare ruimte. “De val zit in ons collectieve geheugen, we moeten onthouden dat dit gebeurd is.” En daarom heeft hij op het Stadhuisplein in Eindhoven een bordje opgehangen als herinnering aan de val van Balkenende. De val

Het is dinsdag 2 mei 2006 als premier Jan Peter Balkenende een bezoekje brengt aan de burgemeester van Eindhoven. Voor het stadhuis staat een aantal tieners die Balkenende skateles willen geven. “Om hem van zijn saaie imago af te helpen”, zegt een van de jongens. Als de minister-president uit zijn auto stapt, wordt er gevraagd of hij even wil skaten. “Daar ben ik helemaal niet goed in”, is de eerste reactie van Balkenende. Maar na een korte uitleg stapt hij toch op een skateboard. Direct gaat het mis, Balkenende valt naar achteren op zijn kont. “Ik deed mijn best. Het was toch leuk om even te proberen.”

“Het is een fantastisch iconisch moment, eentje die in ons collectieve geheugen zit”, vertelt Rens van de Plas. “Ik was zelf zeven toen het gebeurde, maar ik heb het op tv levendig meegemaakt. En nog heel vaak teruggekeken.” Wat deed Balkenende fout?

Negentien jaar na dit moment is het dus vereeuwigd het Stadhuisplein. Een ludiek initiatief van Rens, zonder medeweten van de gemeente Eindhoven. “Het is vooral als eerbetoon bedoeld. Met dit soort bordjes probeer ik een glimlach bij mensen te veroorzaken. Hopelijk kan Balkenende er ook om lachen.”

Het eerbetoon aan Balkenende op het Stadhuisplein in Eindhoven (foto: Noël van Hooft).