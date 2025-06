Zijn as in haar tatoeage, hoe Lieke haar broer nooit loslaat

Grote broer, kleine zus. Samen van de glijbaan in de speeltuin, frietjes eten op vrijdagavond, voorgelezen worden voor het slapengaan, schateren om The Simpsons op tv. Het lijstje met dierbare herinneringen aan haar broer had veel langer moeten worden. Maar Liekes broer overleed toen hij 25 was.

"Tom was mijn beste maatje, we waren twee handen op één buik", vertelt de 29-jarige Lieke Adriaansen uit Zundert. "We scheelden vier jaar en gingen vaak samen stappen in Café D'n Bels, met een hele vriendengroep. Hij vond dat te gek, samen met zijn zusje de kroeg in."

Tom had vanaf zijn geboorte een hartafwijking. Hij onderging verschillende operaties en lag langere periodes in het ziekenhuis. "We wisten wel dat Tom waarschijnlijk niet oud zou worden, maar het was niet zo dat we daar voortdurend bij stilstonden", zegt Lieke. "Doemdenken en zelfmedelijden, zo zaten we niet in elkaar."

"Toen hij baby was, stonden mijn ouders voor de keuze. Of we laten hem opgroeien als een teer kasplantje, waarbij hij altijd moest opletten en uitkijken vanwege zijn hart. Of we laten hem léven en zoveel mogelijk genieten. Ze kozen voor dat laatste. 'Leef bij de dag', zeiden ze."

Zo wilde Tom graag op voetbal, maar hij mocht absoluut niet koppen vanwege de bloedverdunners die hij gebruikte. Hierdoor was de kans op blauwe plekken of bloedingen gevaarlijk groot. Lieke: "Op een gegeven moment kwam hij terug van de training met een bont en blauw hoofd. 'Hij had de bal flink wat keren geraakt', vertelde hij trots. Zo was zijn instelling: ik word waarschijnlijk niet oud dus ik doe lekker wat ik wil. En mijn ouders gunden hem dat ook."