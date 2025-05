Elke vrijdag een zwemfeestje voor deze senioren: 'We hebben het nodig'

Muziek, gezelligheid en zang: dat zijn de ingrediënten voor een ochtendje zwemmen bij zwembad Wolfslaar in Breda. Daar bedacht een groep vrijwilligers in 2018 dat zwemmers hun actieve ochtend konden afsluiten met een kop koffie en wat lekkers. Het sloeg zo aan dat een grote groep zich nu dagelijks verzamelt op het terrein. "We hebben het nodig."

De vrijdag is nog maar net begonnen, maar in Breda heeft een groep senioren zwemmers er al een actieve ochtend opzitten. "Heerlijk om je dag met baantjes te starten", vertelt Els die het zwembad al meer dan vijftig jaar bezoekt. De ongeveer twintig actievelingen zitten op simpele houten stoeltjes, waarmee ze een kring vormen. In de kring staan twee tafeltjes met daarop koffie en koekjes.

"Het is hier altijd gezellig", gaat ze door. Ze deint mee met de muziek, die verzorgd wordt door Kees Schoone, de accordeonist, en Rutger de Gier, de zanger. "Zij zijn er iedere vrijdag. Dat maakt het altijd extra gezellig."



Eigen initiatief

Het initiatief begon zeven jaar geleden toen de behoefte aan een kop koffie na het zwemmen steeds groter werd bij de vaste zwemmers. "De horeca is hier 's ochtends nog gesloten, waardoor we zelf iets moesten verzinnen", vertelt Linda Lous, vrijwilliger bij zwembad Wolfslaar.

Een groep vrijwilligers stak de koppen bij elkaar en bedacht een gezellig samenkomen, wat van enkele dagen per week uitgroeide tot een dagelijks begrip rond het Bredase zwembad. "Iedereen kent elkaar ondertussen", lacht de vrijwilligster. "Er komen leuke vriendschappen uit voort, waardoor mensen elkaar ook buiten het zwemmen zien."



Meer dan een bijeenkomst

En dat is belangrijk, volgens Lous. "Voor veel mensen is dit meer dan een bijeenkomst. Ze zien bijvoorbeeld weinig mensen in het dagelijkse leven. Het is voor hen heel waardevol om iedere week een praatje te kunnen maken met zwemmers."

Een van de zwemsters beaamt dit. "Het is niet alsof ik veel mensen op de koffie krijg", vertelt Jeanne, terwijl ze lachend naar de rest van de groep kijkt. "We hebben dit echt nodig." Naast haar zit Mark, een alleenstaande man, die haar verhaal knikkend bevestigt. "Ik ben ook maar alleen, dus het is waardevol om regelmatig onder de mensen te zijn."



Rutger begint alweer aan zijn laatste liedje, voordat iedereen weer naar huis gaat. Kees zet de melodie in, terwijl hij druk in de rondte tikt op zijn tablet. "Die heb ik nodig. Ik ben niet zo tekstvast", lacht hij.

In de drie jaar dat hij bij het zwembad komt, heeft hij samen met Kees een repertoire van meer dan tachtig nummers opgebouwd. "Het is fantastisch om sfeer te maken. Het zijn nummers die veel mensen kennen. Iedereen zingt en danst mee."

Hij hoeft niet bang te zijn dat de samenkomsten binnenkort zullen stoppen. "Wij hadden in 2018 niet kunnen bedenken dat het zo'n groot succes zou worden", vertelt Lous. "Wat ons betreft gaan we nog jaren door."