Gerard klimt ondanks zijn Parkinson nog gewoon naar de top van boulderhal

Het lijkt een onmogelijke combinatie: boulderen in een tientallen meters hoge klimhal terwijl je de aandoening Parkinson hebt. Maar Gerard Roodklif uit Oisterwijk doet het toch. Met enkele anderen Parkinsonpatiënten kreeg hij een cursus klimmen bij Neoliet in Eindhoven. Want het helpt hem om de symptomen van de aandoening te bestrijden. "Je vergeet de ziekte even omdat je aan klimmen bent."

Klimmen met deze conditie is niet makkelijk maar toch is Gerard enthousiast. "Ik zag er eigenlijk een beetje tegenop en dacht: moet ik dat op mijn leeftijd nog gaan doen? Maar bij onze zorggroep zeiden ze ‘ja, dat kunnen jullie’. We hebben het gedaan en inderdaad: we kunnen het”, vertelt hij trots. “Het was grandioos. Ik heb de dag van mijn leven gehad.” Ook medecursist Rinie is tevreden na zijn klimavontuur. "Ik heb echt flink mijn best gedaan om zo veel mogelijk te voelen wat het is. En volgens mij is het heel positief voor Parkinson vanwege de bewegingen en die spieren die je anders minder gebruikt.”

"Je denkt alleen maar aan die ene grip zien te pakken, niet aan de ziekte."

Ook het mentale aspect van het klimmen helpt de deelnemers. Het doet de klimmers even vergeten dat ze Parkinson hebben. “Ik denk niet dat je tijd hebt om daar over na te denken”, vertelt Gerard. “Je denkt alleen maar aan die ene grip zien te pakken, niet aan de ziekte”

Dat is ook wat Initiatiefnemer Tom van den Berg (56) zo mooi vindt aan de sport. “Als ik klim, dan ben ik echt met niks anders bezig. Als je in de wand hangt, dan kun je alleen maar boven komen als je echt alleen bezig bent met het klimmen. Dan heb je geen tijd om aan andere dingen te denken.”

"Ik werd ineens minder sterk aan een kant van mijn lichaam."

Tom kwam op het idee voor de klimcursus voor mensen met Parkinson. De Helmonder is een fanatiek sporter en vooral klimmer, maar ook bij hem werd een paar jaar geleden Parkinson geconstateerd. “Het eerste wat ik merkte was dat ik minder sterk werd aan één kant van mijn lichaam. Op een gegeven moment gaan ook je motoriek en balans wat achteruit. Dus dan gaat het klimmen ook wat minder worden.” Een sportpsycholoog wees hem toen op de klimgroepen voor mensen met Parkinson in Amerika. Tom omarmt het idee om zijn ziekte te bestrijden door te doen wat hij het liefste doet: klimmen. Zijn goede vriend Leo Broekmans steunt hem in dat plan. De twee kennen elkaar sinds hun studie aan de TU-Eindhoven en klommen toen ook al fanatiek.

"Je hersenen met een route vinden en vertalen naar grote bewegingen, dat helpt."