Geslachtstest verplicht: Olympisch kampioen Khelif niet welkom in Eindhoven

Olympisch bokskampioene Imane Khelif mag volgende week niet meedoen aan de Eindhoven Box Cup. Dat komt omdat de internationale boksbond World Boxing voor alle wedstrijden een verplichte geslachtstest invoert. Khelif, één van de grote publiekstrekkers, heeft zo'n geslachtstest nog niet gedaan en is dus niet welkom.

Imane Khelif was een van de grote publiekstrekkers van de Eindhoven Box Cup. Op de Instagrampagina van het toernooi in Eindhoven verheugden fans van over de hele wereld zich op haar deelname. Tegelijkertijd was er ook veel kritiek op haar inschrijving, omdat sommige mensen vinden dat Khelif niet mee mag doen aan het vrouwentoernooi.

World Boxing noemt de Olympische kampioene specifiek in hun statement: "Imane Khelif mag niet deelnemen in de vrouwelijke categorie in Eindhoven en elk ander evenement totdat zij een geslachtstest ondergaat in overeenstemming met de regels en testprocedures van World Boxing."

Omstreden

De uit Algerije afkomstige Imane Khelif won tijdens Olympische Spelen vorig jaar goud in de klasse tot 66 kilo. Haar overwinning was omstreden omdat haar tegenstander Angela Carina na 46 seconden in tranen opgaf. De Italiaanse had na de eerste klap al veel pijn en claimde dat het een 'oneerlijke strijd' was. Die uitspraak kwam niet uit de lucht vallen. Khelif lag namelijk al langer onder vuur.

Ze won in 2022 zilver op de WK, maar werd een jaar later gediskwalificeerd. Dat gebeurde vlak voordat ze de WK-finale zou boksen, maar bij de Algerijnse werd teveel testosteron in haar bloed aangetroffen. De International Boxing Ascosiation (IBA), de tegenhanger van World Boxing, sloot haar vervolgens helemaal uit van IBA-wedstrijden. Maar ze mocht toch aan de Olympische Spelen meedoen, omdat dit door het IOC wordt georganiseerd en niet door beide internationale boksbonden.

Geslachtstest

Bij alle boksers van 18 jaar of ouder moet voortaan bij World Boxing een PCR-test afgenomen worden om hun geslacht vast te stellen. Met een uitstrijkje uit de neus, via speeksel of bloed kan uitgezocht worden of mannelijke y-chromosoom voorkomt in het lichaam. Een dergelijke test is niet nieuw, want in de atletiekwereld is dit ook al ingevoerd.

World Boxing werd in 2023 opgericht als alternatief voor de International Boxing Association (IBA) en staat onder leiding van de Nederlander Boris van der Vorst. Zijn World Boxing wordt inmiddels erkend als internationale boksbond en gaat in 2028 het olympische bokstoernooi tijdens de Spelen in Los Angeles organiseren.