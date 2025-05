Geen treinen dit weekend bij Cuijk en Boxmeer door werkzaamheden

Er rijden dit weekend geen treinen tussen Venlo en Mook-Molenhoek. Dit heeft vooral gevolgen voor reizigers in Cuijk en Boxmeer. Er worden stop- en snelbussen ingezet. Reizigersmoeten rekening houden met extra reistijd.

Het treinverkeer ligt dit weekend stil op dit traject omdat er wordt gewerkt aan het elektrificeren van de tachtig kilometer Maaslijn die ligt tussen Nijmegen en Roermond. In 2027 moeten de eerste elektrische treinen over deze route rijden.

22.000 reizigers

Met 22.000 reizigers per dag is de Maaslijn een van de drukste regionale lijnen van het land. De elektrificatie van het traject, waar vervoerder Arriva nu met dieseltreinen rijdt, is flink vertraagd. Eigenlijk had er al in 2020 een werkende bovenleiding boven het spoor moeten hangen.

Tussen Cuijk en Venray worden zaterdag en zondag onder meer de funderingen voor de bovenleiding gelegd. Er zijn voor dit jaar acht stremmingen gepland van de spoorlijn waarvan komend weekend de eerste is.

Augustus

De langste treinvrije periode is de ruim een week lange stremming in augustus (9 – 17 augustus). Ook van 16 tot en met 23 juni is er een stremming van een week, maar deze is alleen in de avonduren.