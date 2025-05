Verkeersruzie loopt uit de hand en eindigt in tuin, auto mist vrouw net

Een verkeersruzie tussen twee automobilisten is geëindigd in een tuin in Berkel-Enschot. Een vrouw die in haar tuin van de zon zat te genieten werd net niet geraakt door de auto's. Een schuurtje werd wel geraakt en staat op instorten. De twee bestuurders zijn aangehouden.

De twee kregen zaterdagochtend ruzie toen ze over de N65 reden. Er volgde een kilometers lange achtervolging. In Berkel-Enschot botsten de twee met elkaar waardoor ze met hoge snelheid terecht kwamen in een tuin. Een van de ruziemakers raakte een schuur die zwaar beschadigd is. Een vrouw die in haar stoel van het mooie weer genoot werd net niet geraakt.

Gevlucht

Een van de bestuurders vluchtte na de aanrijding. Buurtbewoners kregen hem na een achtervolging te pakken. Volgens een van die buurtbewoners had een van de auto's een Frans kenteken. De bestuurder die vluchtte sprak geen Nederlands. De andere bestuurder vertelde dat ze tijdens de achtervolging al meerdere keren met elkaar in botsing kwamen. Waarom de twee ruzie kregen is niet duidelijk. Verschillende hulpdiensten kwamen op het ongeluk af. Niemand is gewond geraakt. Nadat de bestuurders door ambulancepersoneel is nagekeken werden de twee aangehouden.

Een vrouw werd net niet geraakt in haar tuin, zie rechts naast het huis ( foto: Persbureau Heitink)