Geen kinderen meer op deze camping: 'Heerlijk rustig'

Geen schreeuwende tieners of bonkende muziek die uit een speaker dreunt. Op camping De Wielewaal in Baarle-Nassau is het zaterdag een oase van rust. De eigenaren van de camping hebben besloten om zich vanaf volgend jaar volledig te richten op volwassenen en een 'adults only'-camping te worden. Nu mogen er naast volwassenen nog kinderen tot 6 jaar oud verblijven.

Fluitende vogels is alles wat je hoort op de camping. "Ik vind voetballende kinderen verschrikkelijk! Die herrie, dat is niet fijn. Hier is het heerlijk", zegt de 77-jarige Stijnie Eenhoorn. "We zitten hier niet voor niks. Als ik een kindervriendelijke camping wilde, ging ik daar wel heen." Al twintig jaar zijn alleen kleine kinderen welkom op de camping. Dat zorgt ook voor verwarring. Daarom willen de eigenaren vanaf volgend seizoen helemaal 'adults only' worden. Dan mogen ook de kinderen tot en met zes jaar niet meer komen kamperen. Al waren die er toch al nauwelijks.

"We krijgen positieve reacties."

Even kort op bezoek bij opa en oma mag straks nog wel, maar niet van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. "Het geeft een bepaalde serene rust. Al jaren merken we dat mensen hier echt voor de rust komen", merkt eigenaar Jackelien van Gestel, die het familiebedrijf samen met haar man Toine runt. Zelf hebben ze overigens ook kinderen. "Tegenstrijdig", lacht ze.

"Adults only wordt steeds meer een bekende term en steeds meer geaccepteerd", merkt Jackelien. "We krijgen positieve reacties. Ook bijvoorbeeld mensen uit het onderwijs die op vakantie even geen kinderen willen zien en horen."

Eigenaren Toine en Jackelien van Gestel (foto: Raymond Merkx).

Consumentenpsycholoog Tom van Bommel zei in het blad de Ondernemer dat hij de trend begrijpt. "Veel mensen vinden het stiekem fijn om ergens zonder kinderen te zitten, maar durfden dat niet uit te spreken. Nu dit concept breder wordt geaccepteerd, voelen ze zich gesteund en zijn ze eerder geneigd om deze plekken op te zoeken.” Grote reisorganisaties bieden ook in de buitenland steeds meer 'adults only'-vakanties aan. Van Bommel ziet het als een logische ontwikkeling. "In een vrije markt zal er altijd vraag en aanbod zijn. Als de vraag naar rust en kindvrije omgevingen toeneemt, zullen er vanzelf meer van dit soort plekken komen.”

"De rust, de stilte!"