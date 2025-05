Grote brand: schuur volledig ingestort, naastgelegen woning gered

Er was zaterdagmiddag een grote brand in Alphen. De brand begon in een schuur aan de Oosterwijksestraat en is inmiddels ingestort. De brandweer heeft de woning naast de schuur tegen het vuur kunnen beschermen.

Volgens de brandweer ging het om een uitslaande brand en waren verschillende blusvoertuigen aanwezig. In de omgeving waren dikke rookwolken te zien. Wie last heeft van de rook kan ramen en deuren sluiten. De brand is onder controle.