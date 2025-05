Bestuurders belandden in achtertuin na ruzie, beiden onder invloed

De twee mannen die zaterdag betrokken raakten bij een verkeersruzie in Berkel-Enschot waren vermoedelijk allebei onder invloed van drugs. Dat meldt de politie. Het gaat om een 21-jarige man uit Spanje en een 35-jarige man uit Den Bosch. De twee automobilisten kregen iets voor tien uur in de ochtend ruzie met elkaar op de N65 waarna ze elkaar achtervolgden. Op de kruising van de Eikenboschweg en de Beukendreef knalden de auto's op elkaar en belandden in een achtertuin.

De Spanjaard ging ervandoor en is door buurtbewoners gepakt en overgedragen aan de politie. De andere bestuurder is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel. Ook hij is uiteindelijk meegenomen naar het politiebureau. Uit een eerste test is gebleken dat beiden mannen onder invloed waren van drugs. Er wordt nog een extra test gedaan om dat definitief vast te stellen.

De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd en probeert in kaart te brengen wat ieders rol is geweest.