Jongens gooien met kippen in hertenkamp: 'Draait je maag van om'

Twee jongens hebben vrijdagavond twee kippen mishandeld door met de dieren te gooien in het Mierlose Hertenkamp. Beheerder Theo Slaats (36) wist niet wat hij zag toen hij zaterdag de bewakingsbeelden bekeek. Volgens de dierenverzorger is er al langer overlast van hangjongeren rondom de molen in Mierlo. Dat zijn dieren daar nu de dupe van zijn, maakt hem kwaad. "De dieren hebben hier de komende dagen nog veel stress van", vreest hij.

Op de bewakingsbeelden van vrijdagavond zijn jongeren te zien die achter een muur staan en zitten bij het hertenkamp. Twee jongens springen de hoge muur over en verdwijnen in het kippenhok. De herten die in dat verblijf zitten, rennen meteen weg als de jongens de muur over komen. Even later is te zien dat de jongens het hok uit komen met de kippen in hun handen. Ze gooien de dieren naar elkaar. De jongens rennen van elkaar weg en gooien daarna opnieuw met de kippen.

Het tafereel is vastgelegd met bewakingscamera's (foto: bewakingsbeelden privé).

"Als je dat ziet, draait je maag zich om", zegt Theo. De dierenverzorger werd vrijdagavond gebeld door omwonenden die de dierenmishandeling zagen gebeuren. Hij haastte zich naar het hertenkamp en zag daar een groep jongeren.

"Hij had geluk dat ik toen de beelden nog niet had gezien."

"De groep wees een jongen aan. Hij zei dat hij alleen over het hek was geklommen en verder niks had gedaan. Ik heb hem bij de lurven gegrepen en op zijn fiets weggestuurd", vertelt Theo. "Hij had geluk dat ik toen de beelden nog niet had gezien."

Op bewakingsbeelden van een naastgelegen molen is de dierenmishandeling vastgelegd, maar de molen was zaterdag pas weer open. "Toen ik zaterdag de beelden zag, was ik boos en teleurgesteld. De jongens hebben de kippen gewoon van de stok gepakt om ermee te gooien."

Het Mierlose Hertenkamp ligt naast de molen, waar bewakingscamera's hangen (foto: Gemeente Geldrop-Mierlo).

De kippen, herten, geiten, schapen, pauwen en kalkoenen in het hertenkamp zijn een dag na het voorval nog altijd van slag, merkt Theo. "Ik kan ze met de hand voeren, maar als een vreemde het verblijf in komt, zijn ze direct in paniek. Gelukkig hebben de kippen er fysiek niks aan overgehouden, maar de dieren hebben hier de komende dagen nog veel stress van", vreest hij. De dierenliefhebber kan er met zijn verstand niet bij waarom iemand dit doet. "Waarschijnlijk om stoer te doen voor de groep, maar hoe stoer ben je als je met weerloze dieren gaat gooien", vraagt hij zich af. Inmiddels staat Theo via via in contact met de jongens die de kippen gooiden. "Zij willen wel hun excuses aanbieden. Dat wil ik accepteren, onder de voorwaarden dat zij persoonlijk hun excuses maken mét de ouders erbij. Zij moeten ook weten wat hun kinderen uitspoken", vindt de beheerder van het hertenkamp.

"Ramen ingegooid, vernielingen gedaan en brand gesticht."

Theo heeft om die reden nog geen aangifte gedaan, maar heeft het voorval wel gemeld bij de wijkagent. Er is volgens de beheerder al langer overlast rondom de molen in Mierlo. "Dat speelt al jaren, maar de laatste twee maanden zijn de ramen ingegooid bij de Bibliotheek, is er brand gesticht en zijn er vernielingen gedaan. Het zijn verschillende groepen hangjongeren die voor overlast zorgen." Theo weet niet of de groep van vrijdagavond ook achter de andere vernielingen zit. "En als zij met hun ouders hun excuses maken voor het gooien met de kippen, dan laat ik het ook los. We hebben allemaal weleens ons lesje moeten leren." Toch hoopt hij dat er ook een einde komt aan de aanhoudende overlast. "Ik hoor van omwonenden dat de politie regelmatig rondrijdt, maar als dingen niet op heterdaad gebeuren, kunnen ze weinig. Er zijn gesprekken om extra camera's te plaatsen." Bij het hertenkamp ziet hij geen extra mogelijkheden om zijn dieren te beschermen. "Alles is omringd met hekken en een hoge muur. Er blijft een angst dat er weer zoiets gebeurt, maar ik kan niet meer doen. Je moet ook een beetje vertrouwen hebben in de mens", sluit hij af.