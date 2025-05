Lichaam gevonden van overleden man in geparkeerde auto

In een auto aan de Slingerweg in Breda is zaterdagmiddag het lichaam van een overleden man gevonden. De man is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie.

Ze heeft onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak en de omstandigheden waaronder de persoon gevonden werd. Uit het onderzoek blijkt dat de man waarschijnlijk onwel is geworden.

De recherche hield in eerste instantie alle scenario's open. De forensische recherche deed urenlang onderzoek. Ook een ambulance en handhaving kwamen ter plaatse. Breda Jazz Festival

De auto stond geparkeerd op een openbare parkeerplaats vlakbij de kruising met de Etnastraat, vlakbij het centrum van Breda waar zaterdag Breda Jazz Festival plaatsvond. Een deel van de Slingerweg werd in beide richtingen afgezet. Om de auto werd een tent geplaatst zodat het zicht belemmerd werd en de politie in alle rust onderzoek kon doen.

Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink