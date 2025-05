Man (38) stormt met kapmes terras op en verwondt twee mensen

Een man heeft zaterdag twee mensen verwond met een kapmes op een terras bij een café aan de Karperlaan in Helmond. Volgens de eigenaresse van het café werd haar 14-jarige zoon op het terras uitgescholden door een man. Op het moment dat een man op het terras vroeg waarom hij dat deed, raakten de twee met elkaar in gevecht. Een 38-jarige man is aangehouden.

Het terras zat zaterdag aan het begin van de avond met zo'n dertig gasten goed vol. "Ik was achter de bar aan het bijvullen met mijn man dus wij hebben het zelf niet gezien", vertelt de eigenaresse van het café, ze wordt liever niet met naam genoemd. "Ik hoorde later dat mijn zoontje van 14 jaar werd uitgescholden door een man. Toen een andere gast op het terras vroeg waarom hij dat deed, kreeg hij geen antwoord, maar direct een klap. De andere man sloeg terug", vertelt ze.

"Hij was binnen vijf minuten terug met een kapmes van een halve meter."

De man die de eerste klap uitdeelde, ging er daarna vandoor volgens de eigenaresse. "Hij was binnen vijf minuten terug met een kapmes van een halve meter groot en stak de man die hem eerder iets vroeg in zijn borst. Een andere man raakte gewond aan zijn oor", vertelt ze. De man die in zijn borst is gestoken, is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De man die gewond raakte aan zijn oor kon ter plaatse worden behandeld. Na de steekpartij ging een aantal mensen achter de dader aan. De man is uiteindelijk aangehouden door de politie.

"Veel gasten hebben het zien gebeuren."

"Mijn zoontje ging na de scheldpartij meteen naar binnen en heeft niks gezien, maar veel gasten hebben het wel zien gebeuren. Het is niet fijn dat zoiets gebeurt", vertelt de eigenaresse. Ze is nog aan het bijkomen van de schrik. Het café ligt bij een klein winkelcentrum in een woonwijk. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd en vraagt getuigen en mensen met camerabeelden om zich te melden.

Foto: Persbureau Heitink

