Bijrijder trekt aan handrem op de snelweg, auto eindigt tegen vangrail

Een automobilist is zaterdag tegen de vangrail gereden op de A58 nadat de bijrijder aan de handrem trok. De inzittenden hadden volgens de politie Roosendaal ruzie, waarna de man op de bijrijdersstoel midden op de snelweg besloot aan de handrem te trekken. Bij het ongeluk raakte niemand gewond.

De auto stond met z'n neus tegen de vangrail geparkeerd en raakte aan de voorkant zwaar beschadigd. Het ging volgens de melding om een eenzijdige aanrijding. Omdat onduidelijk was of er gewonden waren, ging de politie met spoed naar het ongeluk. "Aangekomen bleken er gelukkig geen gewonden te zijn. Wel waren we erg verbaasd over de oorzaak van het ongeluk."

Waar agenten wel vaker te maken krijgen met alcohol of gevaarlijk rijgedrag in het verkeer, bleek de oorzaak dit keer uit een totaal andere hoek te komen. "De oorzaak bleek te liggen bij de bijrijder. Deze had, na een ruzie met de bestuurder, besloten om midden op de snelweg aan de handrem te trekken. Het moge duidelijk zijn dat dit heel anders af had kunnen lopen", laat politie Roosendaal op Instagram weten.

De bijrijder is gehoord, omdat hij door zijn gedrag voor gevaar heeft gezorgd in het verkeer. Het dossier zal worden beoordeeld door het Openbaar Ministerie, daaruit zal blijken of de man een boete moet betalen of zich bij een rechter moet verantwoorden.