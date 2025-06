112-nieuws: Automobiliste raakt van de weg na uitwijkmanoeuvre • Dollemansrit van automobilist eindigt in kanaal

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

06:26 Automobiliste raakt van de weg na uitwijkmanoeuvre Een vrouw raakte zaterdag rond middernacht van de weg op de Oost-Om, de N272, in Gemert. Volgens omstanders ging het mis nadat de vrouw uitweek voor een dier. Lees verder Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink.

06:06 Dollemansrit van automobilist eindigt in kanaal Een man is zaterdagnacht met zijn elektrische Mercedes EQE in het kanaal naast de Gabriel Metsulaan in Eindhoven beland. Dit gebeurde na een dollemansrit door de stad. De bestuurder had volgens de politie te veel gedronken. Lees verder Foto: Persbureau Heitink.

05:54 Uitslaande brand in landhuis, onbekend hoeveel mensen binnen zijn In een monumentaal landhuis aan de Burgstsedreef in Breda woedt sinds zaterdagnacht een uitslaande brand. Het landgoed wordt omringd door bos en ligt redelijk dichtbij een woonwijk. Lees verder Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.