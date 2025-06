Brand verwoest tussenwoning, ook aangrenzende huizen beschadigd

Een tussenwoning aan de Dennenbroek in Breda is door brand volledig verwoest. Het huis is onbewoonbaar verklaard. Een bewoner raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer rukte rond tien over zes uit voor de brand. De brandweer gaf iets voor half acht het sein brandmeester.

Door de brand is de stroom tijdelijk afgesloten in de buurt. Bewoners van naastgelegen huizen kunnen daar last van hebben. Enexis gaat hiermee aan de slag. De bewoners van de tussenwoning waar de brand ontstond, moeten voorlopig ergens anders verblijven. Volgens de politie zouden ook de twee aangrenzende huizen mogelijk onbewoonbaar zijn. Volgens een woordvoerder van de brandweer Midden- en West-Brabant is dat nog niet duidelijk. "Ze doen onderzoek in deze huizen om te bepalen in hoeverre ze daar terug kunnen of niet. Dat zal vanavond of morgen duidelijk worden." De bewoners van deze twee huizen zullen komende nacht ook elders moeten slapen.

Bij de brand kwam heel veel rook vrij. Buurtbewoners werd geadviseerd om deuren en ramen te sluiten. Waar in huis de brand precies begon, is nog niet duidelijk. Ook de oorzaak is niet bekend. De bewoners van het huis werden buiten opgevangen. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de twee aangrenzende huizen. Deze woningen hebben wel water- en roetschade. Extra ademlucht

De brandweer kwam met twee tankautospuiten, een hoogwerker en een watertransport naar de brand. Ze schaalde al snel op naar grote brand omdat ze extra ademlucht nodig had. Dat zijn de flessen met zuurstof die de brandweer draagt om bij het huis naar binnen te gaan. De brand trok veel bekijks in de straat.

Foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink

Foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink

Foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink